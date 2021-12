Sobre mentiras y plazos del AVE

andan enzarzados populares y socialistas gallegos en ponerse y quitarse méritos sobre la llegada del tren de alta velocidad a Galicia. Pero eso no es novedad. Galicia lleva años enredada en la discusión de a quién responsabilizar por el retraso de una infraestructura que a otros lugares de España llegó hace ya casi treinta años. Al todavía portavoz de los socialistas gallegos en el Parlamento, Gonzalo Caballero, no le gustó nada que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recordase el miércoles en Pleno que los socialistas aún decían, a las puertas de la campaña electoral de 2020, que el AVE se concluiría “en tiempo y forma”, que entonces era tanto como decir que circular en alta velocidad entre Galicia y Madrid sería posible en la primavera de este año. El entrecomillado eran palabras del exdelegado del Gobierno Javier Losada a finales de diciembre de 2019. Cierto es que el exministro Ábalos fue afinando después, pero aún en agosto de 2020 se podía leer en titulares que “Adif todavía mantiene que el AVE a Ourense llegará en la primavera del próximo año”. “Sin ningún resquicio de duda”, decía entonces la hoy secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Cierto es también que los responsables de la Xunta mantenían hasta no hace mucho que el AVE no se adentraría en Galicia este 2021. Lo hizo, sí, pero nueve días antes de finalizar el año y tras muchos retrasos. ¿Quién erró más en sus cálculos?