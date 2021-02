Solidaridad y acogida, más necesarias que nunca

respuesta social En situaciones de crisis todos los ojos suelen volverse hacia los poderes públicos en busca de ayuda, y la actual pandemia es una buena muestra de ello. Desde las subvenciones hasta la búsqueda de soluciones médicas. Y es verdad que son ellos los que tienen capacidad de organización y recursos para poner en marcha los proyectos, pero la propia sociedad también tiene potencial para aprovechar estos recursos y contribuir con su esfuerzo a sacarles partido. En la comarca compostelana tenemos un buen ejemplo de cómo esta colaboración puede dar magníficos frutos con el programa de familias acogedoras, que tan bien ha funcionado durante los difíciles momentos del confinamiento. Con la gestión de la Consellería de Política Social y la Cruz Roja, un grupo de familias solidarias han permitido que muchos menores, más de mil trescientos, procedentes de otros núcleos familiares menos afortunados o más afectados por la crisis, no pasaran ningún tipo de necesidad, ni material, ni afectiva. La COVID supuso un incremento exponencial de las demandas a los servicios sociales, pero afortunadamente también de las muestras de solidaridad por parte de los ciudadanos. Como en este caso, donde a pesar de que la aportación oficial para el mantenimiento ni siquiera alcanzaba para cubrir los gastos, no faltaron en ningún momento familias voluntarias para completar la creciente demanda. Si importante era rescatar al menor de una situación complicada en lo personal o en lo económico, mucho más el conseguir rodearlo de un ambiente propicio para que también en el aspecto afectivo no padeciera ningún tipo de carencia. Y esa prueba también han conseguido superarla, y con una nota muy alta, todas las familias solidarias que participaron en el programa.