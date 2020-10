¿Son los bares el principal problema?

QUIZÁ en otras ciudades no ocurre lo mismo, pero en Santiago todo indica que la inmensa mayoría de los bares y restaurantes están cumpliendo a rajatabla con las normas de seguridad que impone la pandemia. Quienes hayan ido a tomar un café, una cerveza o un menú del día a cualquier establecimiento de restauración habrán comprobado, salvo muy pocas excepciones, que los camareros van siempre con mascarillas, que hay geles desinfectantes en cada esquina y que antes de sentarte en una mesa se produce un corto pero efectivo, se supone, ritual de desinfección de sillas y enseres varios. Los clientes, por lo general, también cumplen, y salvo el desmadre que se produjo en las terrazas durante los días inmediatamente posteriores al confinamiento duro de la primavera, ahora es raro ver a numerosos usuarios compartiendo la misma mesa, y en todo caso a buen seguro la gente se relaja mucho más en sus propios hogares que en los locales de hostelería. Por todo ello, las medidas que se acaban de adoptar por parte del Gobierno de Cataluña, que obligan al cierre absoluto de todos los negocios de restauración, parecen demasiado drásticas, y lo peor es que posiblemente no consigan frenar la propagación del virus pese a condenar a la ruina a miles de familias. En Galicia no debería ocurrir lo mismo, salvo que un comité de verdaderos expertos en epidemias señalen sin dudar al citado sector como el principal responsable de los contagios, y menos aún en una ciudad que, como Santiago, basa su economía en este tipo de servicios. Vigilemos con celo, pues, para que ninguna cafetería, bar o restaurante se salte las normas impuestas, pero centrémonos sobre todo en poner freno a las fiestas y reuniones sociales que se celebran sin control en el ámbito privado. Ahí es, seguramente, donde más estamos fallando.

BEATRIZ CASTRO/Periodista