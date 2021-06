SOS de la Atención Primaria

el número de casos activos de coronavirus en Galicia bajó ayer de los 1.500, cifra similar a la que se registraba a mediados de agosto del año pasado, con la gran diferencia de que ahora el 60,44% de los gallegos susceptibles de recibir la vacuna tienen ya al menos una dosis. Que hoy empecemos a vislumbrar el final de la pandemia es fruto del esfuerzo colectivo, pero también del trabajo inmenso, impagable, que han realizado durante el último año todos los profesionales de la sanidad. A ellos, especialmente, se dirigió el acto de homenaje a los colectivos imprescindibles y afectados de la COVID que tuvo lugar ayer en Mos. Muchos profesionales de la sanidad han llegado hasta aquí exhaustos. EL CORREO recoge hoy en sus páginas los testimonios de algunos médicos de la Atención Primaria que así lo demuestran. Se quejan de que al estrés que supuso la pandemia en la relación con sus pacientes, se añade en muchos casos la escasez de personal, que les obliga a incrementar su carga de trabajo. Basta reproducir aquí una sola cita: “Si en Citroën me piden hacer un modelo de coche y me piden 100 coches por hora necesito para eso tanto material, espacio y empleados. Lo que no pueden es bajar los trabajadores a la mitad y seguir haciendo lo mismo o más. El producto final será un coche que no pase el control de calidad”. Lo que está sucediendo en el centro de salud de A Guardia puede ser un paradigma de lo que denuncian. Allí hay ocho plazas de médico de familia y sólo tres están ocupadas. El titular de Sanidade, Julio García Comesaña, anunció en el Parlamento que esta semana se cubrirían otras tres, y expuso también las dificultades que tiene su departamento para encontrar profesionales de la medicina: “Ofrecemos un contrato de continuidad de hasta tres años, con un sueldo de 60.000 euros y, por desgracia, no conseguimos que ningún médico lo coja”. Sus palabras son otra prueba del déficit de facultativos que arrastra el sistema y que corresponde a las administraciones solucionar. La Consellería trabaja ya en la reforma de la Atención Primaria, y en ese cometido es fundamental escuchar a los profesionales. Existe para ello un consello técnico del que es importante que salgan soluciones para un peldaño del sistema sanitario que es fundamental, que debe ir recuperando la presencialidad en las consultas –el teléfono no lo soluciona todo– y avanzar en una mejor organización que desahogue las agendas del personal sanitario y permita, ahora que la pandemia remite y lo permite, dar un plus de calidad a la atención al paciente. Al fin y al cabo, eso es lo que importa. Los aplausos no lo pagan todo.