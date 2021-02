¿Sueña Pablo Iglesias con otro Octubre?

porfía pablo iglesias en airear sus corrosivas dudas sobre la calidad de la democracia española, jaleado por el universo podemita con un vídeo combativo e incluso superado por Pablo Echenique, el volcánico y desatado portavoz de UP, con sus locas alusiones al polonio. Quien se anime a leer Octubre, singular ensayo de China Miéville sobre la revolución rusa, encontrará similitudes entre la estrategia de Lenin para llegar al poder enarbolando la bandera de la dictadura del proletariado y la de este Iglesias que receta conquistar los cielos al asalto, convirtiendo tal vez a Pedro Sánchez en trasunto del dubitativo Kérenski que acabó con el régimen zarista, pero que no pudo contener a los bolcheviques. ¿Ciencia-ficción? Quizás, quizás, quizás. No lo es, eso seguro, el tóxico clima de confrontación que desgasta al Gobierno de coalición y que provoca una catarata de preguntas, a propósito del in crescendo en los choques de trenes. ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios ha intentado calcinar la monarquía con una investigación parlamentaria sobre las cuentas del rey emérito, y con un acoso indisimulado a la Casa Real? ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios pacta con EH Bildu la derogación íntegra de la reforma laboral, a espaldas del otro? ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios impone los pactos para aprobar los Presupuestos del Estado –un trágala de libro–, y presiona para subir los impuestos por las bravas? ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios ha intentado torpedear la fusión de Bankia con Caixabank? ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios deja al otro más solo que la una con su plan para que los ayuntamientos transfieran sus ahorros al Estado? ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios torpedeó todo lo que pudo la declaración del estado de alarma? ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios impuso casi manu militari la ley de violencias sexuales? ¿Podemos confiar en un Ejecutivo en el que uno de los socios se revuelve contra la política migratoria del otro? ¿Podemos confiar, en fin, en un Ejecutivo en el que uno de los socios se alinea sin sonrojarse con el secesionismo catalán? No hay más preguntas, señorías, y sí una evidencia palmaria: Iglesias y Echenique añoran su alma antisistema, y sueñan con su particular Octubre revolucionario. Lo malo es que uno se sienta en la mesa del Consejo de Ministros, y el otro es el portavoz de un partido que gobierna España en la negra era de la pandemia. Para echarse a temblar.