no por sobada, manida o sobreutilizada, como quiera adjetivársele, ha dejado de hacerse realidad esa frase de que hay luz al final del túnel. Empezamos a ver ahora los claros tras los duros y negros meses de azote sanitario y económico del coronavirus, y los datos avalan ¡por fin! que ya podemos creernos, ahora sí, que la normalidad está a la vuelta de la esquina. La pandemia que tanto nos ha hecho sufrir –el dolor pervive pero se nota menos– comienza a aflojar en todas sus variantes. En Galicia llevamos días por debajo de los tres mil casos de coronavirus, y la incidencia acumulada está ahora en 81 casos por cada cien mil habitantes. Hemos pasado de días en los que se llegaron a notificar más de treinta muertos en la comunidad por COVID-19 a otros en los que lo habitual es que se registren uno, dos o ninguno. La cuarta ola se ha quedado aquí en ‘ondiña’. Y, lo que es más importante, la vacunación avanza a muy buen ritmo: se acerca al 50 % el porcentaje de población susceptible de inyectarse que ya se ha puesto una dosis, y al 26 % la que tiene ya la pauta completa. Poco a poco y de manera segura, al menos hasta el momento, avanza también la desescalada, con la hostelería abierta hasta la una de la mañana y la vista puesta ahora en abrir también el ocio nocturno. Si nada se tuerce, en verano se podrán celebrar ya en Galicia eventos culturales al aire libre de hasta 1.000 personas de pie y 10.000 si están sentadas en recintos de gran tamaño. Volverán, aunque con restricciones, las verbenas, y las fronteras quedarán totalmente abiertas para los turistas que estén vacunados a partir del siete de junio. Sueños de una noche de verano que empiezan a hacerse realidad. Y en los que nos va la economía. Aunque todavía queda mucho por bregar, esta semana se hicieron públicos algunos datos que apuntan al menos a que la maquinaria de la recuperación empieza a engrasarse. El sector industrial, por ejemplo, creció en Galicia casi un 29 % respecto al negro marzo de 2020, y los servicios incrementaron su actividad un 30 %. A la espera del maná europeo, la recuperación no será posible sin embargo si no se activa ya también de manera decidida, y segura, el sector del turismo, que antes de la pandemia representa para la economía gallega el 10,4 % del PIB regional y el 11 % del empleo. Y también para este sector hay síntomas de recuperación, como el hecho de que las viviendas turísticas tengan ya reservas para un 70 % de su oferta en agosto. Conviene, claro, no confiarse. Pero la economía solo se salvará si a la cautela sanitaria se le añade una buena ración de confianza. Si el dinero se mueve, todo irá mejor.