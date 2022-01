Tangos en la Compostela a media luz

CON LA EXCUSA de que la UE exige a las ciudades no sobrepasar una determinada intensidad lumínica, Santiago se ha convertido en los últimos años en un municipio oscuro, tristón y hasta desasosegante en cuanto la luz solar desaparece. Todo indica que el problema no radica en la escasez de farolas, sino en que apenas alumbran y se dedican tan solo a proyectar un halo mortecino de color amarillo sobre unas aceras y viales que quedan largas horas, especialmente en invierno, sumidos en la penumbra, todo ello en nombre de la sostenibilidad medioambiental, que sirve tanto para un roto como para un descosido, y el compromiso con el cambio climático. El problema no afecta solo a los barrios más alejados del centro y a las carreteras del extrarradio, sino también a zonas como el propio casco histórico, con rúas en las que casi hay que enchufar la linterna del móvil para caminar con cierta seguridad sobre un suelo conformado por losas irregulares, o el Ensanche, donde la oscuridad es algo menor gracias tan solo a la iluminación de los numerosos comercios. ¿De verdad esas normas las impone Europa o aquí nuestros gobernantes han aprovechado ciertas consideraciones al respecto para realizar un brutal recorte de la iluminación pública sin reducir los impuestos de una forma proporcional? Que cada cual saque sus conclusiones, pero es un hecho que otras muchas ciudades españolas y europeas cuentan con un alumbrado mucho más potente y eficaz, mientras que Compostela parece tener miedo a ser bombardeada por la aviación enemiga. Y en cuanto a la luz mortecina que ilumina, es un decir, ciertos viales, habrá que estar muy pendiente de lo que ocurra en la renovada Avenida de Lugo con sus modernos focos colgantes, porque o mejoran mucho el proyecto original o la zona va a quedar más oscura que la boca del lobo. Eso sí, a lo mejor se convierte en un lugar magnífico para montar una escuela de tango... con el nombre de Todo a media luz.