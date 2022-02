Tasa turística, un concepto que chirría

posiblemente el concejal compostelano Sindo Guinarte tiene razón cuando afirma que ningún visitante va a dejar de venir a Santiago si al final la Xunta permite implementar, como desea el grupo de gobierno del Ayuntamiento tras pasar por el aro de Compostela Aberta, una tasa turística a quienes pernocten en la ciudad. Se trataría de una cantidad pequeña -entre uno o dos euros por persona y noche- que, como ocurre en otras ciudades con gran presión turística, el forastero pagaría casi sin enterarse unida a la factura del hotel y cuyo importe serviría para mejorar la calidad de ciertos servicios, como el de recogida de basuras, en las zonas más transitadas por los visitantes. La estrategia es clara: que los turistas contribuyan también a limpiar lo que ensucian y a arreglar lo que estropean, aunque realidad se trata de un discurso con ciertos tintes populistas debido a que los visitantes son ya de por sí una fuente de riqueza de la que viven cientos de negocios en una ciudad que, como Santiago, está claramente orientada, para bien o para mal, hacia ese sector. La tasa, en suma, puede que no haga bajar el caudal de forasteros, y también puede resultar útil a la hora de reforzar ciertos servicios sin que el coste repercuta al cien por cien en las arcas municipales, pero se trata de un concepto chirriante por el significado que tiene, no otro que la obligatoriedad de pagar por el simple hecho de entrar en una determinada ciudad. Es como los bancos que cobran comisiones de todo tipo a los clientes que dejan en ellos su dinero, como si les estuvieran haciendo un favor. No, hombre, noooo.