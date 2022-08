Techo de gasto, no gasto sin techo

Guiarse por la prudencia y la moderación suele ser aconsejable en la mayor parte de actividades diarias. Ya sea a la hora de comer, en la oficina, en el gimnasio o en la playa, los expertos en salud recomiendan no exprimir el cuerpo al máximo. Agotar nuestro estómago a base de platos contundentes, nuestros ojos y cerebro delante del ordenador o nuestra piel exponiéndola a la radiación solar durante horas acaba siempre trayendo consecuencias negativas. Quizás no hoy ni mañana, pero sí en unos meses. La misma receta se puede aplicar a la elaboración de unos presupuestos anuales en un momento de crisis como el actual, donde es preciso que las administraciones arrimen en hombro y pongan recursos a disposición de familias y empresas para ayudarlas a capear el temporal, pero actuando con cabeza y sin hipotecar a las generaciones que vienen detrás. Un razonamiento, según expresó este lunes el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, al que trató de agarrarse San Caetano en la elaboración del documento. Así, en un tiempo marcado por las enormes incertidumbres que provocan la inflación o la guerra en Ucrania, el visto bueno al límite de gasto no financiero durante un Consello extraordinario, el primer paso para que salgan adelante las cuentas de 2023, otorga a Galicia un punto de estabilidad y certeza. El miércoles, en un pleno que se celebrará en la Cámara do Hórreo, quedará definitivamente aprobado gracias a la mayoría absoluta del PPdeG, por lo que un año más la Comunidad tendrá operativa su tabla de ingresos y gastos desde el 1 de enero del nuevo ejercicio. A la espera de si finalmente se agota el tope de 12.599 millones, un aumento del 8,2 % y la cuantía “más elevada” de la historia, la oposición, como es habitual, se muestra “decepcionada” y exige “mayor ambición”. Más dinero para sanidad –importantísimo–, educación o innovación y tecnología, que es necesario, pero al igual que mantener la deuda y el déficit bajo control en un escenario donde aunque la economía siga creciendo el ritmo se ralentiza. La clave está nuevamente en el equilibrio y la responsabilidad. Cuidar de los gallegos vigilando el destino de cada euro público y administrando con cautela en previsión, cómo dice la ley de Murphy, de que “cualquier situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar”. Techo de gasto histórico sí. Gasto sin techo no.