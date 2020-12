Tenemos que espabilar

NADA HAY que objetar al mercadillo navideño que funciona desde hace unos días, un año más, en Carreira do Conde. La ubicación es excelente al tratarse de una rúa peatonal pegada a la Alameda compostelana, las casetas instaladas guardan una estética notable y los artículos a la venta despiertan el interés de los viandantes, así que el resultado global es bueno. Pese a todo, Santiago sin contar con el potente mercado navideño que podría tener si el Ayuntamiento y las principales asociaciones de comerciantes alcanzasen un acuerdo para llenar de casetas no solo la citada calle, sino también buena parte del Paseo de los Leones e incluso algunas plazas de la ciudad histórica. Sí, ya sabemos que este año no es el ideal para hablar de estas cosas debido a la pandemia, que exige tomar medidas de distancia social y poner veto a las aglomeraciones, pero de cara al Año Santo, si logramos vencer al virus, sería bueno preguntarse de nuevo por qué Compostela siempre ha sido tan parca y tan sosa a la hora de organizar mercadillos capaces de atraer, como ocurre en otros muchos sitios, a millares de visitantes. De la feria medieval, que se celebró con un gran éxito durante solo un par de temporadas, nada más se volvió a saber, y por alguna extraña razón las instituciones oficiales siempre han parecido tener más interés en poner freno que en impulsar nuevas iniciativas de este tipo, como las que en su día pusieron en marcha algunas asociaciones comerciales. El caso es que infinidad de capitales europeas se vuelcan cada Navidad en organizar espectaculares mercadillos que se han convertido en un destino clásico para cientos de miles de viajeros pudientes, mientras que aquí seguimos conformándonos con poco. Ojalá que el maldito coronavirus, que ha dado un vuelco total a las expectativas turísticas, nos haga al menos espabilar.

BEATRIZ CASTRO/Periodista