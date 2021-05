Terapia oncológica gallega de vanguardia

debate Los tratamientos personalizados son el futuro de la medicina. Y Galicia trabaja para no perder el tren de los nuevos tiempos. Por eso, este jueves, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, firmaron los documentos que permitirán alumbrar el próximo año 2022 el primer centro de estas características en Compostela. Se encargará de crear los denominados CAR-T, que son fármacos de terapias avanzadas, es decir, no se trata de compuestos tradicionales basados en sustancias inertes (no vivas) sino que son medicamentos basados en células o genes manipulados para tratar enfermedades. El centro se ubicará donde estaba anteriormente emplazado el instituto de ortopedia y el banco de tejidos musculoesqueléticos y la Xunta invertirá en las tareas necesarias para su adecuación dos millones y medio de euros. En el caso de Galicia estará ligado al tratamiento de enfermedades oncológicas. Se trata, según explicó el conselleiro Comesaña, de avanzar en medicamentos de alto impacto clínico y asistencial que, en algunos casos, alcanzan unas tasas de respuesta del 80 por ciento en pacientes que no respondieron a otras terapias, sobre todo menores de 25 años de edad. La apuesta de la Xunta y la USC abre, desde la vanguardia, más esperanza en el combate del cáncer. Galicia está así en el buen camino.