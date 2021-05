Toca recomponer un país maltrecho

españa vive desde ayer días clave después de muchos meses de restricciones que la sociedad en su conjunto, salvo contadas excepciones, ha cumplido a rajatabla pese a coartar de lleno sus derechos más fundamentales. La libertad total todavía queda lejos y no se conseguirá hasta que la práctica totalidad de la población esté vacunada con las dos dosis reglamentarias, pero solo hace falta echar la vista atrás unos cuantos meses, incluso solo unas pocas semanas, para sentenciar que ahora nos encontramos en una especie de oasis en comparación con los tiempos en los que ni siquiera podíamos abandonar nuestros domicilios, todos los comercios y bares estaban cerrados y los muertos diarios se contaban por centenares. Sí, de momento no tendremos libertad absoluta para celebrar fiestas nocturnas en compañía de cuantos amigos queramos, ni para estar en un bar hasta las tres de la madrugada, pero montar un drama por tales minucias no parece serio después de todo lo que ha pasado. En el último año y pico hemos vivido un periodo trascendental que ocupará muchas páginas en los libros de historia. Una etapa extraña y delirante en la que la humanidad al completo se vio amenazada por un virus desconocido que también arrasó miles de empresas y logró poner al límite las economías más potentes. El final de esta historia está todavía plagado de incertidumbres, pero ahora no queda otra que trabajar duro para recomponer un país maltrecho que sigue contemplando con estupor algunas decisiones políticas que parecen haber sido tomadas más por intereses partidistas que por el bien comunitario. Ahí tenemos, como claro ejemplo de las cosas mal hechas, el pertinaz empecinamiento del Gobierno en poner fin de golpe y porrazo al estado de alarma cuando menos del 13% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación. Y su cabezonería al afirmar que las comunidades autónomas tienen recursos jurídicos más que suficientes, aunque se trata de una conclusión muy interpretable, para restringir derechos fundamentales pese a no estar activo ninguno de los estados de excepcionales contemplados por la Constitución para hacer frente a circunstancias extraordinarias. De hecho, tan interpretable es dicha afirmación que ni siquiera los diferentes tribunales superiores de justicia coinciden en sus veredictos, de forma que será el Supremo quien deberá poner orden en semejante desbarajuste a golpe de resoluciones apresuradas. A pesar de los pesares, este 9-M comenzamos una nueva etapa que debemos afrontar y disfrutar con ilusión y mucha sensatez. Nos lo merecemos. Algunos políticos, la verdad, no tanto.