Todo sube, menos la calidad de vida

Una nueva ronda de consultas a pie de los supermercados con las herramientas que facilita la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) a EL CORREO GALLEGO para medir, mejor y más cerca que nadie la evolución de los precios de la cesta de la compra de una familia tipo gallega, de esas que presumen de sus dos niños y siguen viviendo bajo el mismo techo, permite certificar que cada vez casi todo está más caro mientras, por desgracia, las rentas no crecen a igual velocidad. El problema se acentúa cuando el sátrapa del que se habla en esta misma página, ahí arriba, ataca Ucrania cuando ni siquiera nos habíamos recuperado de la pandemia. De hecho seguimos inmersa en ella, aunque a veces parezcamos olvidarlo y vuelvan a dispararse los contagios. Una crisis más que se viene a sumar a la que ya ahogaba a nuestro tejido productivo por la rotura de la logística global, la falta de componentes y materias primas junto al disparatado precio de la energía. ¿Rizamos el rizo? Como no, paro de los transportistas. Con estos mimbres y con la vigente ley de la oferta y la demanda nos encontramos en los puntos de venta con subidas que quitan el hipo... o no hallamos muchos productos. Luego está la figura del acaparador de aceite de girasol, leche o pasta, que resurge tras su hibernación postconfinamiento. ¿Y qué pasa? Que todo sube. Todo, menos nuestra calidad de vida.