hay liturgias civiles necesarias –imprescindibles, nos atrevemos a decir– y reconfortantes, porque nos reafirman en los grandes valores de las sociedades democráticas y nos hacen mejores. La fiesta de la Constitución, cada 6 de diciembre, es una de ellas, con sus altibajos y sus evidentes tensiones. En su cuadragésimo segundo aniversario, la Carta Magna muestra evidentes y lógicos síntomas de fatiga, y la necesidad de reformarla para adaptarla a una realidad más poliédrica es uno de nuestros grandes retos pendientes. De hecho, un 70 % de españoles se declara a favor de su actualización. Siendo cierto que la fragmentación de las Cortes complica todavía más un proceso ya de por sí delicado, si buceásemos en el encrespado mar de la crispación parlamentaria descubriríamos, quizás, que las grandes fuerzas no están tan alejadas como parece en el tratamiento de las líneas rojas de la biblia que ilumina el sistema. Por ejemplo, cerca del 80 % del Congreso coincide en no tocar en lo esencial el modelo de monarquía parlamentaria y unidad de España. Es un buen comienzo para sentarse a negociar la reforma, sin duda. Por ejemplo, ningún partido respalda expresamente que la Carta Magna regule las lenguas docentes, y la mayoría aboga por proteger el tesoro del plurilingüismo. Por ejemplo, se adivina un clima favorable a cambios en la ley electoral, sobrepasada por la evolución de la sociedad. Están más verdes asuntos también importantes, como el blindaje de la sanidad pública, la reforma del estado de alarma, el control del gasto público o el modelo de organización territorial, y es ahí donde nuestros líderes políticos deberán hilar fino para tejer un consenso sólido que mantenga la Constitución del 78 como espejo fiel de la España del siglo XXI. Coincidimos con Pablo Casado en que la gran fortaleza de nuestra ley de leyes es que todos cabemos en ella, y así tiene que seguir siendo. La Constitución es la solución, proclama el PP. Lo es, apuntamos, porque alimenta un programa de convivencia al que no debemos renunciar bajo ningún concepto. Lo es porque permite, en palabras de Meritxell Batet, “un amplio margen para desarrollar proyectos políticos distintos y hasta opuestos”. Lo es porque, tiene razón Feijóo, funciona como baluarte del Estado de las Autonomías –del autogobierno de Galicia, por tanto–, del pluralismo político y de la unidad de la nación. A todos, en fin, nos toca respetarla, defenderla y cumplirla.