Todos estamos en peligro, no solo la desescalada

CATALUÑA DECIDIÓ volver a cerrar el ocio nocturno, Cantabria ya lo hizo en municipios con alta incidencia, Castilla y León reclama poder aplicar el toque de queda, Valencia se plantea acotar el acceso a playas, Navarra vuelve a adelantar el horario de cierre en hostelería y el País Vasco estudia implantar nuevas medidas restrictivas. Otras comunidades pretenden frenar la desescalada recomendando que vuelva a utilizarse la mascarilla en espacios abiertos. Los expertos del equipo de Fernando Simón que asesoran al Gobierno presentaron un detallado informe en el que recomiendan, “con urgencia”, decretar el cierre de los locales de ocio, prohibir reuniones multitudinarias y medidas adicionales que, en la práctica, obligarían al Ejecutivo de Pedro Sánchez a decretar un nuevo estado de alarma para que las comunidades dispongan de mecanismos legales con respaldo jurídico. Desde el Gobierno se desautorizó a los técnicos rechazando dar marcha atrás en el proceso de desescalada, pese a la bomba vírica que, a lomos de la variante delta, explosionó con intensidad entre los jóvenes de nuestro país tras el megabrote detectado en Mallorca. Los datos epidemiológicos (incidencia acumulada, tasa de positividad, capacidad de reproducción, contagios diarios...) recomiendan la adopción de medidas contundentes pero el imparable avance de la vacunación genera un escenario distinto: el virus afecta ahora a los más jóvenes, son casos leves en su mayoría, la presión hospitalaria no aumenta –aunque sí lo hace en los centros de atención primaria– y, sobre todo, la mortalidad se reduce a niveles mínimos; es decir, percibimos menos amenazas. En Galicia, en apenas una semana de desescalada, hemos retrocedido a niveles de febrero y es necesario aplicar medidas que recomienda el comité clínico. Sanidade intenta conjugar intereses económicos y sanitarios a la espera de que desde Madrid se articulen decisiones a nivel estatal, y apuesta por la fórmula de ocio nocturno seguro, a imagen y semejanza del destino turístico seguro. Podrán seguir abiertos los locales con la novedad de que en los concellos más afectados será obligatorio el acceso con prueba PCR negativa o carné de vacunación, y se precintarán las zonas de botellón para impedir las aglomeraciones que tanto daño producen. ¿Será suficiente? Hemos insistido demasiadas veces en que nos jugamos mucho si no aplicamos estrictamente las recomendaciones sanitarias. Todos somos responsables. Los jóvenes también. Con sentidiño saldremos adelante teniendo muy en cuenta que estamos todos en peligro, no solo la desescalada. Y que es mucho lo que está en juego: salud y economía.