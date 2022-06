Tope al gas: tiempo al tiempo

En los tiempos que vivimos, la inmediatez tropieza a menudo con la reflexión. La tiranía del tuit, la información al minuto o el última hora imponen análisis precipitados y conclusiones que, a lo mejor se cumplen, o a lo mejor (o lo peor), no. Sucede esto con el impacto del tope al gas, el mecanismo de la excepcionalidad ibérica que permite a España y Portugal aplicar unas reglas de juego diferentes a las del resto de los 27 de la UE para regular el mercado energético e intentar que al final los ciudadanos paguen menos en la desorbitada factura de la luz. No va a llegar un día para saberlo, ni tampoco dos. Probablemente un mes tampoco. El arranque del tope al gas, es evidente, no ha sido el esperado. Según la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la reducción del precio del mercado en su primer día de aplicación ha sido del 5,6 %, frente a la horquilla del 15-20 por ciento que esperaba el Gobierno. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, además, volverá a subir este viernes, con un repunte del 4,15 % respecto al del jueves ¿Es un fracaso? Todavía no lo sabemos. El inicio de la excepcionalidad ibérica ha coincidido con la peor ola de calor de los últimos veinte años y eso ha disparado el consumo de luz y, al mismo tiempo, ha frenado la producción de energía eólica y solar, obligando a aumentar la entrada al sistema del gas y, en consecuencia, encareciendo el precio. En condiciones anormales, el arranque del tope al gas también es anormal y, aún así, el precio que paga estos días España es considerablemente más barato, aún siendo caro, que el de resto de países de la UE. Ahora bien, ¿será la excepcionalidad ibérica la panacea que nos vende el Gobierno? Pues tampoco eso está claro y también para eso habrá que darle tiempo al tiempo. Porque los expertos también alertan del mal cálculo que ha hecho el Ejecutivoe de Pedro Sánchez sobre la demanda energética de Francia. Si alguna certeza hay en todo este asunto es que los bolsillos de los españoles tienen demasiados agujeros por los que se pierden los dineros, que todo está por las nubes, que el precio de los carburantes alcanza cuotas históricas, que ir al supermercado requiere calculadora y que ahora, para más inri, planea el miedo a otra crisis de deuda porque después de mucho tiempo la prima de riesgo ha vuelto a los titulares. Insoportable, en fin.