HACE HOY UNA SEMANA el conselleiro de Medio Rural advertía en una entrevista radiofónica del riesgo de desaparación del sector ganadero en Galicia. Algunos lo calificaron entonces de catastrofista. Pero solo siete días después se está demostrando que sus vaticinios no estaban desencaminados y que muchas explotaciones agroganaderas que ya sobrevivían a duras penas son ahora víctimas de una tormenta perfecta que les está llevando a la ruina: a las ventas a pérdida que llevan soportando ya desde hace mucho tiempo se suman ahora los efectos de la guerra de Ucrania –en el abastecimiento de cereales, por ejemplo– y de un paro en el transporte que está siendo la puntilla. Las explotaciones se están viendo obligadas a racionar la alimentación de los animales, la leche se está tirando porque no hay quien la recoja, la electricidad está por las nubes, los costes de producción en el sector primario son cada día más altos, hay problemas para trasladar a los animales a los mataderos... ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno adopte medidas? El paro de los transportistas, convocado por una plataforma en teoría minoritaria y a la que nadie le otorgaba la fuerza que está demostrando tener, debe finalizar ya. Sus consecuencias en la economía gallega están siendo demoledoras. La lista de damnificados empieza a ser demasiado larga: pesca, conserveras, distribución alimentaria, y empresas tan importantes como Hijos de Rivera, Finsa, Calvo o Coren. El paro de los transportistas, a los que tampoco les falta razón en alguna de sus reivindicaciones, se está convirtiendo en un boicot insostenible y de graves consecuencias para otros sectores. El Gobierno tiene que garantizar el funcionamiento de la economía y poner todos los medios para ello. Y aunque es legítimo el argumento de no querer someterse a la fuerza de los piquetes ni de la violencia, no es momento de enrocarse ni parapetarse en si está o deja de estar la ultraderecha detrás de los convocantes del paro. Al ganadero que tiene que tirar la leche o se ve obligado a racanear el pienso que da a sus animales poco le importa eso. El transporte es solo uno de sus problemas y ahora mismo es el que urge solucionar. Pero después, de manera inmediata, son necesarias otras medidas para dar aliento al sector agrario, y de una vez por todas, establecer precios justos por aquello que producen. Que no trabajen para el inglés.