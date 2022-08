Tourists, welcome!

El sector del turismo, como las corridas de toros, genera división de opiniones. A pesar de su fuerte peso en el PIB–antes de la pandemia aportaba un 12%–, es frecuente escuchar a expertos y políticos minusvalorar esta actividad alegando que aporta escaso valor añadido y que los empleos que crea son eventuales y de poca cualificación. La masificación de destinos como Levante o Barcelona y la proliferación de viviendas vacacionales añade otro punto de controversia, esta vez a nivel social, con quejas de vecinos que sienten que su ciudad está invadida y que en lugar de su barrio residen en un parque temático. Y aún admitiendo que algunos puntos de vista pueden llevar razón y que el monocultivo en la economía no es una buena receta, como demostró en 2008 la excesiva dependencia de la construcción, hay que reconocer que en plena depresión post covid y en medio de problemas como la inflación o la guerra de Ucrania, quienes están moviendo España son las agencias de viajes, los hoteles, los restaurantes y las terrazas. Por lo tanto, hay que dar a estos profesionales el valor que merecen, recordando que los cocineros, camareros o recepcionistas del siglo XXI no tienen nada que ver con la imagen de los años 70 u 80. Falta aún personal cualificado, como evidencian las dificultades para cubrir vacantes, pero por regla general hablamos de personas tituladas, que hablan varios idiomas y proporcionan un servicio de calidad. Por eso multitud de alemanes, ingleses o chinos eligen nuestro país para sus estancias y no sólo se conforman con sol y playa sino que buscan gastronomía, arte u ocio de alto nivel. Una oferta como la que proporciona Galicia, que solo en julio recibió a 615.150 visitantes –150.000 del extranjero– y cerrará 2022 con más de 5 millones, cifra que no se alcanza por casualidad. El Camino es una marca reconocida en el mundo y aunque tiene su centro en la capital autonómica beneficia a Ribadeo, O Grove, Sanxenxo o Vigo, por mucho que se queje el alcalde. Siempre se puede mejorar en desestacionalización y diversificación, pues hay mucho que enseñar más allá del Obradoiro. Pero es justo subrayar que si no fuera por el dinero de los turistas, llegar a fin de mes sería para miles de familias bastante más complicado. ¿Tourists, go home? o ¿tourists, welcome? Si está bien regulado, planificado y es sostenible, sin duda “tourist, welcome!”.