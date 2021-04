Trabajo de titanes frente al envite de la pandemia

LOS FOGONES del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago sufrieron, al igual que el resto de servicios, los envites de la pandemia. En tiempo récord tuvieron que adaptarse a los protocolos sanitarios para blindar un servicio en el que registraron dieciséis positivos por COVID, además de una quincena de baja, al tener que permanecer en cuarentena, entre los 185 trabajadores, entre encargados de la distribución y los trabajadores de producción, almacén y Conductores, que dirige Javier Vidal. Sin descansar ni un solo día, el personal tuvo que extremar todavía más, si cabe, las medidas higiénicas, e incluso vestir los EPI en el reparto de comidas al millar de pacientes a los que atendieron a diario el año pasado. Y es que en este servicio no hay lugar al descanso y las astronómicas cifras no dan cabida a ninguna duda ya que solo entre menús y pensiones sirvieron más de un millón de platos. De ahí también la macrodespensa de la que disponen y de donde salieron, solo en carne, más de ochenta toneladas, junto a otros 75 de pescado fresco que, en días alternos, se trae directamente de la lonja. Además del cerca de un millón y medio de bollitas de pan o el centenar de toneladas de patatas, sin contar las 120.000 botellas de medio litro de agua o las dieciocho toneladas de fruta de temporada. Todo ello, en medio de un clima en el que el personal tenía, sobre todo, al principio, en la primera ola, temor al contagio, y no solo por ellos, sino al volver a casa, junto a sus hijos o personas mayores a su cargo. Por ello, Vidal dice que no puede estar más que agradecido a un personal que no solo no se rindió, sino que no dudó en renunciar a vacaciones para cubrir las bajas. Ahora, pide que “las vacunas lleguen a todos cuanto antes” y un poco de “sentidiño” para no tener que sufrir el envite de una cuarta ola.

Beatriz Castro. Periodista