Traca final tras trece años de Consello

Los algo más de trece años como presidente de la Xunta a los que ahora pone fin Alberto Núñez Feijóo, que a su vez acumula dieciséis en el Parlamento do Hórreo, no fueron siempre una fiesta. En este largo período, en el que confesó “haber sido feliz” sirviendo a Galicia, tuvo que tomar medidas de todo tipo, desde las orientadas a la austeridad al principio de su mandato debido a los efectos de la crisis financiera, hasta las más tristes relacionadas con la pandemia, pasando por otras amables como, por ejemplo, en el ámbito del Xacobeo. Más de una década decidiendo el presente y futuro de los gallegos en cada reunión del Consello, unas veces cosechando críticas, otras aplausos, que este jueves echaron definitivamente el telón bajo su mandato. Experto en el manejo de los tiempos y de la escenografía, el de Os Peares preparó a conciencia su adiós a las habituales reuniones semanales del Ejecutivo con una gira por las principales ciudades de la Comunidad en las que fue desgranando diferentes proyectos que marcarán un antes y un después en cada una de ellas. Una turné que comenzó en Ferrol, pasó por las cuatro capitales de provincia, más tarde desembarcó en Vigo y ayer culminó con broche de oro en la capital de Galicia, que como diría el ya líder nacional de los populares, no es cosa menor. Al igual que en el resto de urbes el mandatario se presentó con un paquete de actuaciones –valoradas en 120 millones de euros– a la altura de lo que se merece la Compostela del siglo XXI. En primer lugar, las destinadas a cuidar la buena salud del principal hospital de la Comunidad, el CHUS, que ganará un 30 % más de superficie, lo que permitirá ampliar las urgencias pediátricas y mejorar las adultas, además de la incorporación de un nuevo bloque con siete quirófanos y la construcción de un helipuerto. Inyección de vitaminas para la sanidad y también para el complejo administrativo de San Caetano, que se extenderá a los terrenos que albergaban la antigua estación de autobuses generando más de 500 empleos sólo en los trabajos que se acometerán en la primera fase. A mayores, una senda peatonal conectará O Milladoiro con el centro de Santiago, se ampliará el suelo empresarial del polígono de A Sionlla o se impulsará la vivienda. Feijóo no se retira del Consello entre bombas de palenque y fuegos artificiales. Pero en su despedida sí dejó una buena traca final.