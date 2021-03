TRANQUILOS TODOS en Fontiñas. El Imelga no va a convertir el barrio en una procesión de cadáveres, ni mucho menos. Y no lo dice la Xunta, ni el Concello. Lo asegura el jefe de Patología Forense del organismo, el doctor José Blanco Pampín. Después de que la Xunta eligiese para las nuevas instalaciones la parcela ubicada en la rúa Londres, descartando la polémica opción del parque Begoña Caamaño, el experto lanza palabras tranquilizantes sobre lo que puede suponer tener a escasos metros de casa una sede del Instituto de Medicina Legal de Galicia, o lo que es lo mismo, un centro en el que la discreción es principio indispensable. No es novedad que una entidad de este tipo se instale en un entorno urbano. Existen ejemplos como el de Manhattan, donde las salas de autopsias se sitúan en medio de rascacielos en los que viven cientos de miles de personas y nadie lo sabe, porque el trabajo se hace con total profesionalidad. “Os veciños nin verán nin sentirán nada desagradable”, asegura con rotundidad el forense gallego. Otra cuestión son las dudas que puede suscitar el nuevo edificio al propio personal del Imelga. Los trabajadores están en su derecho de querer saber qué futuro le espera al servicio, cómo se organizarán sus funciones, cómo se repartirán las instalaciones, con qué recursos contarán... Pero es evidente que eso no afecta a los residentes de Fontiñas, que deben estar de lo más tranquilos por los usos del complejo. De hecho, la Xunta acaba de indicar que tendrá más funciones administrativas que forenses, aunque también se contemplan laboratorios prácticos. Por otro lado, cabe recordar que la construcción de la nueva sede del Imelga no es un capricho, sino que satisface una reivindicación histórica de una institución de reconocido prestigio internacional. Se lo merece.

BEATRIZ CASTRO/ Periodista