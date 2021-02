Transformación digital, el oxígeno que toda empresa necesita

Las ideas claras. Dijo Javier Pérez Caro, Business Mentor Andalucía Open Future, que “la transformación digital no conoce fronteras ni sectores”. Y eso debe de pensar nuestro protagonista de hoy, Roberto Pereira, presidente del Club Financiero de Santiago, que vislumbra desde la capital de Galicia el cambio de era que estamos viviendo a todos los niveles. Ponerse como empresario una venda en los ojos y no mirar de frente a la realidad, resistirse a lo inevitable, solo va a enterrar todos los esfuerzos hechos durante años y años. Y en el caso de la Ciudad del Apóstol, los tres palos que deben cuidarse y potenciarse son, como no puede ser menos: el turismo, la biotecnología y el comercio local. Y Pereira lo tiene claro, clarísimo. Pero no pensemos que la transformación digital es, simplemente, tener una web y una tienda online. Es, sobre todo, un cambio de actitud.