Transición sobre ruedas a lo verde

Si hace no más de cinco años alguien nos dijese que a estas alturas más de la cuarta parte de las ventas de automóviles de turismo o todoterrenos matriculados en Galicia no tendrían motores únicamente de gasolina o diésel no le creeríamos. Hubiésemos dudado de la posibilidad de que un coche eléctrico fuese capaz de alcanzar más de 700 kilómetros de autonomía con una sólo recarga. También hubiésemos hablado, entonces, de que el lobby del petróleo, capaz de ejercer mucha, mucha presión, no lo permitiría. Pero el mundo ha dado un vuelco. Nos hemos dado cuenta de que, como especie, los seres humanos somos tan frágiles como autodestructivos. Por si fuera poco, un pequeño virus y su pandemia sólo acabó de constatarlo. El calentamiento global es una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos, y es imprescindible apostar por fuentes energéticas renovables, descarbonizar la economía y la sociedad, limitar la dependencia de los combustibles fósiles y electrificarlo todo. La automoción es clave. Primero hay que intentar reducir la edad media de un parque de turismos que ha ido envejeciendo a marchas fozadas, más por la crisis, y ya supera en Galicia los 14 años. Reducir esa edad a la mitad nos ayudaría a respirar mejor y más año. El coche eléctrico es una gran solución, es el futuro más próximo. Y si es ‘made in Galicia’, mejor que mejor.