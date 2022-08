Tras las huellas de los incendiarios

Aunque este año se juntaron varios factores detrás de las llamas que arrasan el monte –la excepcional sequía, el abandono del rural o las tormentas– la mayoría de los fuegos siguen teniendo detrás, por desgracia, la mano del hombre. Los datos son contundentes: de los 15.000 incendios forestales que arrasan España cada temporada, el 60 % son provocados. Y, sin embargo, en las cárceles tan sólo hay una veintena de presos relacionados con estos delitos. Una cifra escasísima, casi testimonial, en relación al destrozo causado. ¿Por qué? La explicación es sencilla: además de arrasar con la flora, la fauna, las casas, las explotaciones y en el peor de los casos la vida de las personas, las voraces hogueras también se llevan por delante muchas pruebas que ayudarían a esclarecer el origen y conducir hasta los responsables. A pesar de que campaña tras campaña la Xunta aumenta sus esfuerzos implementando más patrullas, drones o camaras fijas, lo cierto es que resulta prácticamente imposible sentar a los pirómanos en el banquillo si no se les pilla in fraganti, casi con las cerillas en la mano. Impulsados por los motivos más variopintos, algunos de ellos son señalados por los vecinos como sospechosos, pero lógicamente con eso no es suficiente para terminar condenados y con sus huesos en prisión . Son necesarias evidencias incontestables. Por eso, cuando se apunta a la prevención como la mejor herramienta para mantener el bosque a salvo, además de acometer tareas de limpieza, evitar la proliferación de las especies pirófitas, ofrecer servicios y oportunidades laborales en las aldeas para que no quede en ellas solo la maleza o trabajar decididamente para combatir el cambio climático, hay que invertir también en medios para la investigación. Quien hace una barbacoa cuando no debe, usa maquinaria en horario prohibido, tira una colilla o coge el mechero para hacer daño o por un placer enfermizo tiene que saber que su rastro será analizado con lupa y terminará detenido y puesto a disposición de un juez. Igual que un político que mete la mano en la caja, un funcionario corrupto o un empresario pirata son muy conscientes de que si les pillan en un renuncio la ley actúa y será implacable, quienes atentan contra el ecosistema es imperativo que tengan la misma certeza. Un acto de esa gravedad deja huella y el Estado debe ir tras ella con todas sus fuerzas.