UNA MAGNÍFICA película checa estrenada en 1966 lleva por título Trenes rigurosamente vigilados, que es justo lo contrario de lo que hacen nuestras autoridades a la hora de controlar las medidas de distanciamiento en uno de los medios de transporte más utilizados por la población. En este sentido, resulta chocante, hilarante y hasta grotesco contemplar las fotografías que EL CORREO GALLEGO publicó en su edición de ayer, tomadas en la estación de Santiago pocos minutos después de que entrase en vigor el decreto de la Xunta por el cual Compostela y una larga lista de ciudades gallegas quedaban supuestamente sitiadas –ahora conviene utilizar el concepto de cierre perimetral, que queda más técnico y pomposo– para acorralar el coronavirus en territorios concretos y evitar su expansión. Pues bien, en torno a las 15.30 horas de ayer, mientras miles de gallegos se resignaban a pasar un fin de semana casero y reposado, cientos de universitarios tomaban la terminal ferroviaria de la capital gallega para regresar a sus hogares. ¿Irresponsables? Cada cual que opine lo que quiera, pero lo cierto es que nadie les prohibió –solo hubo recomendaciones al respecto– desplazarse a sus ciudades de origen y que, por lo tanto, estaban en su perfecto derecho a ir a visitar a sus familias. Mañana por la tarde se registrará el movimiento inverso y volveremos a ver cómo centenares de viajeros bajan de trenes abarrotados en cuyo interior resulta imposible mantener las distancias de seguridad, salvo que demos por bueno que un vagón de ferrocarril treinta centímetros se convierten, de una forma milagrosa, en el metro y medio de separación que los expertos sanitarios recomiendan mantener en aulas, oficinas y hasta terrazas exteriores. No, aquí la irresponsabilidad no se puede achacar a los estudiantes, sino a unas autoridades que a veces dictan normas al tun tun sin tener en cuenta matices tan importantes como los desplazamientos de un colectivo tan numeroso como el universitario. Es más, desde hace ya varias semanas no paran de sucederse las quejas de viajeros sobre la reducción de frecuencias ferroviarias, lo cual obliga a numerosos pasajeros a buscarse la vida en medios de locomoción privados o a compartir habitáculos saturados de usuarios. Todo ello mientras los más destacados epidemiólogos advierten de la conveniencia de permanecer lo más posible o al aire libre o en estancias bien ventiladas. ¿Constituyen los vagones de tren un ejemplo a seguir en lo que a ventilación se refiere? Doctores tiene la ciencia, pero más verosímil parece aceptar pulpo como animal de compañía.