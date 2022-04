Turismo, sí, pero pensemos en el futuro

las mejores previsiones de actividad hotelera no solo se cumplieron, sino que se superaron, por lo que un importante número de establecimientos de Santiago lograron colgar el cartel de “lleno” durante los días fuertes de la Semana Santa que acaba de concluir, mientras que la ocupación media superó el excelente listón del 90%. Lógico es celebrar dichos datos, que significan la entrada en la ciudad de jugosos cuartos en un sector que sufrió un durísimo castigo durante los últimos dos años, pero posiblemente no deberíamos olvidar la lección que nos dejó la pandemia e intentar poner en marcha mecanismos dirigidos a buscar alternativas económicas que no dependan al cien por cien del turismo. Porque eso es lo que tenemos en Santiago: turismo, turismo y más turismo. Y si no vienen visitantes, o su llegada es menor de la esperada, parece que todo se viene abajo, como ocurrió durante los larguísimos meses en los que el virus obligó a cerrar fronteras y a limitar movimientos. El verano, al menos en Compostela, se presenta también espectacular gracias al ampliado Xacobeo, y el balance nos hará olvidar por completo, otra vez, que las ciudades no deberían depender tanto de lo que gastan los foráneos en hoteles, cañas, marisco y camisetas con logos del Camino. Ese modelo, cuando se superan ciertos límites, acaba pasando factura, y en la capital gallega ya la estamos pagando al contemplar, durante larguísimos inviernos, un casco histórico despoblado de vecinos, de tiendas tradicionales y de vidilla local. Celebremos, pues, nuestro éxito turístico. Pero pensemos también en el futuro.