Ultreia, Majestad

Ciertas formaciones políticas y sociales especialistas en hacer ruido no cejan en su empeño de poner en solfa el sistema político del Estado español, es decir, la monarquía parlamentaria que tanta estabilidad, prosperidad y paz ha traído a nuestro país desde que la Constitución de 1978 consagró dicho modelo. Los citados grupos tampoco se cansan de amplificar el supuesto espíritu republicano que cada vez invade a más ciudadanos deseosos, afirman, de cambiar de régimen, pero día tras día se chocan con un muro de realidad que demuestra justo lo contrario.

Es decir, que una inmensa mayoría de los españoles desean seguir como están porque no vislumbran las supuestas mejoras que traería consigo un régimen no monárquico y, sobre todo, porque valoran de una forma muy positiva el papel que desempeña el rey como garantía de unión de todos los españoles más allá del juego político. En cuanto a la figura concreta de Felipe VI, todas las encuestas de opinión reflejan la altísima valoración que obtiene por parte de sociedad y, si eso no fuese suficiente, solo hay que comprobar el cariño popular con que es recibido allá donde va. ¿Dónde se esconde, pues, ese republicanismo creciente?

Lejos de esa visión falseada de la realidad, Santiago recibirá hoy con legítimo orgullo la visita del monarca. Y como otras muchas veces, a buen seguro podremos escuchar de su boca, durante la Ofrenda al Apóstol, mensajes muy precisos y cargados de sensatez. Esa sensatez que, por cierto, tanto altera e irrita a quienes no creen en la unidad de España, ni en la solidaridad territorial, ni en las instituciones del Estado, ni por supuesto en un orden constitucional que consideran antiguo y obsoleto.

Hoy estará el rey en Compostela y sin duda aprovechará para lanzar a todo el país, desde una Catedral que es patrimonio de la humanidad y punto de encuentro de personas dispares llegadas de los cinco continentes, advertencias muy prudentes sobre la necesidad de permanecer unidos contra las desigualdades, contra la violencia de todo género, contra las miras estrechas, contra el egoísmo de los egocéntricos y contra quienes desean socavar la cohesión de una nación sabia y antigua que ha sabido superar los peores trances de la historia. Trances que, como los que vivimos desde hace ya más de un año por culpa de la pandemia sanitaria, nos obligan a trabajar unidos y sin descanso para salir lo más airosos posibles del ataque de un virus que ha puesto al mundo entero al borde del abismo.

En la Catedral se escucharán también, por parte del jefe del Estado y del arzobispo, plegarias para que el Apóstol proteja con especial devoción a los menos favorecidos, a quienes permanecen en primera línea de fuego cuidando a los enfermos y quienes tienen la responsabilidad de que nadie se quede atrás.

En el Día grande de Galicia, todas las fuerzas políticas pedirán igualmente en libertad lo que desean, como corresponde a un Estado democrático y plural en el que todas las opiniones tienen cabida. Sobre este particular, sesenta y cinco mujeres con profesiones muy dispares, desde representantes públicas a catedráticas o empresarias, analizan hoy en EL CORREO GALLEGO la realidad compleja que nos rodea y aportan soluciones para seguir avanzando.

Mientras tanto, miles de funcionarios de los cuerpos de seguridad velarán en las calles para que nadie pisotee los derechos de los demás. Será, pues, una jornada festiva y fraternal en la que Felipe VI también se encargará de presidir, por la tarde, la reunión del Real Patronato de Santiago, organismo que llevaba ya dieciocho años sin tomar decisiones.

Este encuentro, que EL CORREO GALLEGO venía solicitando desde hace mucho tiempo, servirá para fijar importantes inversiones relacionadas con la conservación del patrimonio santiagués y con proyectos que ayuden a resaltar aún más la esencia y el espíritu universal del Camino de Santiago, valores que tanto el monarca como la reina defienden a capa y espada allá donde van por ser conscientes de que fue el gran germen de Europa.

Majestad, gracias por venir y, como dicen los peregrinos cuando se cruzan, ojalá tengamos un buen camino de aquí en adelante. Ultreia, pues, y que no decaiga el buen ánimo.