Un activista de la cultura que trabaja sin límites

ADEMÁS de ejercer el decanato en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Xosé Manuel Buxán es director de la sala Alterarte, espacio expositivo del Campus de la Universidade de Vigo en Ourense dedicado a presentar las propuestas más innovadoras de artistas emergentes. Un centro creativo y dinámico por el que ya han desfilado hasta hoy 77 artistas de lo más variado, audaz y, en algunos casos, revolucionaria visión del arte de nues-tros días. No corren buenos tiempos para la cultura en general y de la plástica en particular. Mientras muchas galerías decrecen, otros proyectos se apartan y algunos hibernan, la fortaleza anímica de X.M. Buxán continúa abriendo puertas a la belleza de los sentidos. No se rinde y sigue con constancia infinita su cami-no. Todavía anteayer Iván Prieto adquirió protagonismo especial. Enhorabuena y muchos más aciertos.