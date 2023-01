Un buen momento para tomar decisiones

‘BOTELLÓDROMO’ Lo de que no deberían tomarse decisiones en caliente no deja de ser un topicazo de los gordos, sobre todo cuando hablamos de políticos. El momento para exigir algún proyecto es ahora o nunca, más aún cuando tenemos en perspectiva las elecciones municipales. Por eso el apuñalamiento del Ensanche compostelano debe servir de punto de inflexión para exigir medidas. Concretas, a ser posible, que de milongas estamos saturados. Los vecinos tienen claro que hay que hacer algo, porque como lo dejemos simplemente en manos de los que mandan nos venderán de nuevo que la situación está bajo control, que son casos aislados y que pelillos a la mar. La idea de un posible botellódromo donde aparcar a los jóvenes de madrugada, también propuesta por residentes de la zona, no acabo de verla. Eso de crear guettos nunca fue la solución. Para empezar, escoger el entorno para que no moleste a nadie exigiría salirse del meollo urbano, lo que acarrea otro tipo de problemas, como los del transporte. Además, exigiría cambiar la normativa actual, que prohibe hincar el codo en la calle, por muy autorizado que estuviera el botellódromo en cuestión. Nadie lo querría cerca, y al final los pobres jóvenes acabarían en el mercado de Amio compartiendo espacio con las reses. Al margen de ideas más o menos viables, lo que está claro es que la vigilancia debe ser mucho mayor, porque quien vive por la zona sabe que no se trata de un problema puntual. Que en Raxoi se lo tomen en serio y no echen balones fuera debe ser, para todos, una prioridad.