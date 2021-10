Un casco histórico que ya es lo que era

santiago Circularon durante los meses del estado de alarma vídeos de transeúntes por el casco histórico compostelano que parecían secuencias de una película de ciencia ficción. Ver unas rúas normalmente cargadas de bullicio totalmente solitarias y con todos los locales cerrados era una imagen sorprendente, pero también aterrorizadora, pensando no solo en el maldito virus, sino en si se podría recuperar aquella vitalidad que tanta sana envidia despertaba en las otras ciudades del Grupo de Patrimonio de la Humanidad. La desescalada arrancó con timidez, y las restricciones en el aforo, unidas al inevitable temor a los rebrotes trajeron consigo una cierta recuperación, pero muy por debajo de los niveles habituales, y mucho menos en un Xacobeo que con tanta antelación y esfuerzo se había preparado. La corriente que siempre se formaba en cuanto se abría la Puerta Santa apenas tenía fuerza, y el turismo internacional estaba muy lejos de las alegrías viajeras de otros tiempos. Pero se fue capeando el temporal, regresando la animación y empezó a recuperarse la economía y con ella el optimismo. Los porcentajes de ocupación comenzaron a subir y, sobre todo, la animación en las calles empezó a ser cada vez mayor. Salta a la vista, y también al oído, porque cada vez es más frecuente encontrarse con grupos de visitantes numerosos, y que siguen atentos las explicaciones pormenorizadas sobre nuestro patrimonio histórico y artístico en todo tipo de idiomas. Arrancó el Año Santo con la plaza da Quintana vacía, pero no tardaron en llegar las colas, y hoy en día, sino fuera por la presencia de las mascarillas, se podrían intercambiar las fotos con cualquier otra celebración jubilar, sin apreciar casi la diferencia. La pandemia provocó unos daños terribles, pero pocas veces como ahora se ha tenido una segunda oportunidad, doce meses más, para hacer lo que no se pudo hacer y lograr por fin el mejor Xacobeo de la historia.