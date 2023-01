Un consenso necesario

lA UNIÓN HACE LA FUERZA y los vecinos de Lavacolla lo acaban de demostrar. Preocupa en esta parroquia compostelana un plan especial que podría complicarles la vida seriamente en un futuro próximo. El proyecto para proteger el Camino de Santiago entraña a priori una serie de restricciones en materia de urbanismo que dificultaría mucho más el proceso para cambiar una simple ventana o reponer el tejado de casa. No se cierran en banda a la iniciativa, pero piden que no se trate de una iniciativa pensada solo para el peregrino o la Ruta Jacobea sino también para la gente que habita el lugar. El propio alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, admitía recientemente que el Concello tiene una deuda histórica pendiente con Lavacolla; y ahora hace bien cuando decide abrir una vía de diálogo con los vecinos para abordar un plan especial que ha generado un mar de dudas y preguntas que quieren respuesta. Es bueno alcanzar consensos, porque habitualmente rematan con un ni para ti, ni para mí, pero con llegada a buen puerto. Con el proyecto para garantizar la conservación del Camino en Lavacolla se precisa de un acuerdo que responda a la realidad de la parroquia pero también a la de un fenómeno mundial como es el jacobeo. Quienes viven en esta zona del norte de la capital gallega reclaman inversiones. Hay que tener en cuenta que el enclave soporta la carga de actividad de un aeropuerto y todo el tejido empresarial que le rodea, por lo que necesita unos servicios públicos óptimos que redunden en la calidad de vida y también en el buen funcionamiento de la terminal. Desde luego que no sería una mala idea, como baraja Bugallo, que parte de los ingresos procedentes del IBI del Rosalía de Castro se destinen a mejoras tan necesarias como un nuevo alcantarillado, alumbrado o saneamiento. También es cuestión de hablarlo.