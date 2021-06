Un diez para Gonzalo Muíños por el traslado de la vieja estación

éxito Estar al frente del departamento de Tráfico de un Ayuntamiento es una labor muy complicada y sino que se lo pregunten al edil de Movilidad de Santiago, Gonzalo Muíños que estas semanas tuvo que afrontar un complicado reto del que ha salido airoso. Y es que trasladar la vieja estación de autobuses a la nueva intermodal no fue sencillo, pero afortunadamente todo funcionó a la perfección. De hecho, el vial Clara Campoamor no está registrando problemas de circulación, como muchos se temían, y además los conductores han sabido adaptarse a la perfección a los nuevos límites de velocidad. Al final todos salen ganando: los viajeros, a los que les resulta mucho más cómoda esta nueva terminal ubicada junto a la estación del tren; y los ciudadanos que están mejor comunicados con Pontepedriña y no tienen que sufrir atascos.