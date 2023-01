Un don para contagiar la magia de la noche de Reyes a toda la familia

MAGISTRAL No cabe duda de que para mantenerse durante cuarenta y cinco años en un papel tan especial hay que sentirlo y hacerlo con gusto. Todo el mundo sabe que al doctor Alfonso Solar Boga le apasiona representar cada 5 de enero al rey Melchor en la cabalgata de Padrón. Lo hace tan bien que se ha ganado el corazón de nada menos que tres generaciones de padroneses. Y es que por su regazo pasan ahora nietos de muchos niños que lo hicieron hace cuatro décadas. De hecho, parece que los años no pasan por el más sabio de los magos de Oriente. Sus vecinos del pueblo coinciden en que la tradicional cabalgata no sería lo mismo sin él, y que tiene un don para transmitir la magia de una noche tan significativa, contagiando ya no solo a los más pequeños sino también a sus papás y abuelos de una ilusión que, como bien dice nuestro rey Melchor, jamás se debe perder.