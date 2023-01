Un eterno problema de convivencia

LLEVAMOS AÑOS, O INCLUSO DÉCADAS, asistiendo a los episodios de falta de convivencia en la rúa de Touro. Los vecinos no se cansan de denunciar los problemas que provocan algunos vecinos que no les dejan vivir con la tranquilidad que se presupone que debe existir en una ciudad civilizada como es Santiago. Corregir a quienes no saben de modales no es una tarea sencilla, sobre todo cuando llevan ya media vida haciendo lo que les viene en gana, sin que les importen los derechos de los demás. No es justo que la rúa de Touro viva estigmatizada por culpa de unos cuantos gandules; y tampoco lo es que no se ejerza la presión policial necesaria para garantizar la seguridad civil en este entorno. En el transcurso de los últimos años se han denunciado reyertas con sangre, carreras ilegales, puntos de venta de droga, amenazas... Y un sinfín de delitos que han convertido la vida de los vecinos en un infierno. La capital gallega cuenta con los recursos necesarios para meter mano a quienes se rebelen contra los cánones de convivencia. A quienes se tomen la ley por su cuenta y se pasen los derechos ciudadanos por el arco del triunfo. Aunque sabemos que no es fácil controlar ciertos comportamientos, estamos en un estado de derecho en el que nadie se puede creer estar por encima del bien y del mal para hacer lo que se le viene en gana. La pregunta del siglo es: ¿podrá vivir en paz algún día la rúa de Touro? Está claro que además de la mano dura policial hace falta un proceso educacional para que aquellas personas que no saben convivir con los demás aprendan a hacerlo cuanto antes.