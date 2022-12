Un futuro cada vez más incierto

Escenarios distópicos. Viene de anunciar la gerente del Servizo Galego de Saúde que están actualmente monitorizando tres fármacos concretos cuyo abastecimiento se ha detectado escasea, a la vez que ha admitido que nuestra sanidad ha visto crecer exponencialmente estos problemas puntuales de suministro de medicamentos en los últimos actúa. Con todo, aseguraba que el Sergas actúa diligentemente y colabora de forma estrecha con el Ministerio de Sanidad para paliar estas situaciones, que en última instancia vienen derivadas de “múltiples” y “variadas” causas de carácter global y no tanto por motivos relacionados decisiones estatales o autonómicas. Al respecto, criticaba la formación nacionalista este modelo sanitario que hemos dado por bueno, que hace que algo de tal calibre como es la salud pública esté en manos de farmacéuticas privadas y de sus intereses económicos, a lo que no le falta razón. Y quizás sea debido a los cambios que nuestra sociedad ha experimentado estos últimos años, y a los nuevos escenarios que hemos vivido que hace no mucho parecían ficción, pero da miedo pensar que nos adentramos en un mundo en el que es posible que uno no pueda acceder a la medicación que necesita. Da miedo vivir en un mundo en el que no suena tan descabellado irse a la farmacia y darse cuenta de que no, que hoy tampoco tienen tu medicación.