Un hospital para Ramón Baltar

NO HUBO DEBATE EN EN LOS CÍRCULOS político y social cuando hace unos años se propuso que el principal aeropuerto de Galicia llevase el nombre de la precursora de la poesía española moderna y del existencialismo, un referente como Rosalía de Castro. No fue un proceso sencillo, todo lo contrario. Los papeles anduvieron de un despacho para otro durante meses: del Concello al Parlamento, luego al Ministerio de Fomento... hasta que finalmente un día aparecieron por sorpresa en las instalaciones de Aena los rótulos con la nueva denominación. En la tierra dos bos e xenerosos es de justicia que una infraestructura de ámbito internacional como el aeropuerto de Lavacolla lleve el nombre de una mujer como Rosalía; como lo es también que Barajas hoy se llame Adolfo Suárez, en homenaje al presidente que lideró la transición a la democracia. No cabe duda que bautizar edificios públicos con el nombre de personalidades que merecen ser recordadas es una buena idea. Lo sabe muy bien Goretti Sanmartín, la portavoz del BNG en la capital gallega; quien ya propuso que la nueva estación intermodal lleve el nombre de Daniel Castelao, en reconocimiento al intelectual de Rianxo que divulgó Galicia por el mundo; y ahora, que el Hospital Provicial de Conxo sea para el doctor Ramón Baltar Domínguez, un hombre que no solo destacó en la Medicina y Cirugía, sino que también lo hizo por su calidad humana y por su compromiso para con los más necesitados en momentos difíciles en nuestro país. ¿Habrá el mismo consenso en la firma de estos dos últimos bautismos? El tiempo lo dirá, confiemos en que sí.