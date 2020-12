Un lema, una idea y ¿otra realidad?

SORPRESA Corría 1978 cuando los españoles, que por aquellas fechas tenían más de 18 años, aprobaban la Constitución y también nacía la ley del IRPF en un país que carecía de conciencia fiscal y lo de pagar impuestos estaba mal visto. Algo había que hacer y el ministro Francisco Fernández Ordóñez encargó a una agencia externa (la administración pública repleta de recomendados del franquismo era una paquidermo que no se movía) una campaña para concienciar a los ciudadanos de la necesidad de contribuir al mantenimiento de los servicios. Nació de esa forma un lema que, cuatro décadas después, sigue grabado en el imaginario de una parte muy grande de nuestra sociedad.

El Ahora Hacienda somos todos, no nos engañemos pasó a formar parte de coletillas como Hoy me siento Flex, La chispa de la vida, El mayor premio es compartirlo o Vivamos como galegos y La arruga es bella. Se pegó de tal forma que podemos comprobar como la conciencia fiscal nos lleva a seguir atendiendo nuestras obligaciones aún en estos tiempos tan duros. El dato de que en Galicia solo se redujeron los ingresos tributarios un 5,6% en los diez primeros meses del año de la pandemia sorprenden mucho. Extraña más que desde la Agencia Tributaria no se tengan en cuenta los esfuerzos de las empresas para mantener los empleos. Y de las familias para salvar la economía. ¿O acaso Hacienda ya no somos todos?