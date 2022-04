Un líder que convence y que sale a vencer

Cuando una persona u organización no cree ni si quiera en sí misma es imposible que otros lo hagan. La confianza en un proyecto, en unas ideas, en un futuro mejor es el primer paso hacia el éxito. Trazarse objetivos ambiciosos es imprescindible. Apuntando a lo más alto se puede triunfar o perder. Conformarse con la medianía es sinónimo de derrota segura. Con estas premisas claras, el próximo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no dejó correr ni un segundo y desde su discurso inicial en el Congreso de Sevilla aprieta el acelerador: “Yo he venido aquí a ganar y a gobernar” , transmitió a los suyos, fijando el reto inexcusable de recuperar el PP de las grandes mayorías alcanzadas por Mariano Rajoy y José María Aznar. Un hito que algunos ven imposible por la fragmentación del Congreso y la irrupción de formaciones alternativas a las tradicionales, pero que el de Os Peares va a pelear “no dando un balón por perdido”. Con el mismo espíritu, siguiendo su símil futbolístico, que requieren las grandes competiciones. Conquistar una Liga o coronarse rey de la Champions exige ir más allá de guardar la portería a cero. No vale con una defensa aseada y un guardameta que haga milagros bajo palos, porque los equipos campeones tienen estrellas capaces de desnivelar la contienda en un segundo. Hay que llevar la iniciativa, dar pases medidos y con buen toque, sin rehuir el choque. Exactamente igual que en política. El camino a La Moncloa no pinta sencillo, por más que Pablo Casado afirmase que dejó a los de la gaviota a “las puertas” para ensalzar su legado. Pedro Sánchez no será un rival fácil, como evidencian las encuestas, pese a su discutible gestión de la pandemia, los enfrentamientos con Podemos o el latigazo a la economía que supondrá la guerra de Ucrania, con los precios por las nubes. El todavía mandatario autonómico cuenta, eso sí, cuenta con importantes ventajas a su favor: una capacidad demostrada de arrasar en las urnas, amplia experiencia a los mandos y un equipo de lujo en Galicia dispuesto a trabajar lo que haga falta desde la sede de Génova 13 para llevarlo en volandas. A punto de saltar en mil pedazos hace apenas un mes, golear en las elecciones generales era un sueño imposible para los populares. Hoy, con Feijóo, empiezan a visualizarlo. El PP ya tiene un candidato que convence... y que sale al campo decidido a vencer.