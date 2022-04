Un mensaje con destino a España

ARGUMENTABA WINSTON CHURCHILL QUE “tras un recuento electoral, sólo importa quién es el ganador. Todos los demás son perdedores” pero lo ocurrido este 24 de abril en Francia obliga a replantearse algunas situaciones contradictorias. Emmanuele Macron logró una holgada victoria y además se convirtió en el primer presidente en ser reelegido en lo que llevamos de siglo pero la ultraderecha logró el mejor resultado de su historia; dicho de otra forma, y como señalaba algún titular: “El más detestado ganó a la más temida” en un escenario en el que ni la derecha y la izquierda tradicionales tenían protagonismo.

Europa respira más tranquila pero no demasiado, a pesar de los optimistas mensajes enviados desde Bruselas, ante la evidencia de que en Francia se avivó una mecha que amenaza las estructuras comunitarias: casi la mitad de los ciudadanos galos apoyaron las tesis soberanistas que defiende la líder de RN en un momento crucial para el Viejo Continente, con la amenaza latente de la guerra tras la invasión de Ucrania.

Las presidenciales francesas nos obligan a hacernos algunas preguntas. ¿Qué lectura podemos extraer en España de lo ocurrido en Francia? ¿Puede Vox seguir la estela del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen? ¿Tienen los grandes partidos, PSOE y PP, músculo para aguantar y no ser barridos como pasó en el vecino país? Lo primero nos obliga a reconocer que los franceses han perdido el miedo a votar a la ultraderecha aunque es difícil que, a corto plazo, pueda trasladarse a España esa situación: nuestro sistema electoral, sin esa segunda vuelta, premia a los grandes partidos como venimos comprobando desde que en 2015 irrumpieron formaciones como Podemos o Ciudadanos. Es más, ahora mismo el PP de Alberto Núñez Feijóo está recuperando una buena parte del electorado que le abandonó y, sin lugar a dudas, puede aprovecharse de la solvencia y credibilidad que demostró gobernando en Galicia trece años y atraer el voto de muchos indecisos que le ven como muro de contención ante los extremismos, tanto a la derecha como por la izquierda.

Otro aspecto invita a pensar que lo ocurrido en Francia no se repetirá en nuestro país donde la sociedad no está tan polarizada y bueno es recordar que Le Pen tardó más de una década en trasladar su mensaje a una parte del electorado, descontento ante la clase política. Pero no olvidemos que el aviso ya está lanzado y quizás sea bueno recordar lo que dijo Charles de Gaulle: “Como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden cuando alguien sí lo hace”.