Hace más de medio siglo se hizo muy popular una ranchera de corte mexicano interpretada por los mejores cantantes de la época. Una de las estrofas decía: “...y si quieren saber/de tu pasado/di que vienes de allá/ de un mundo raro/que no sabes llorar/que no entiendes de amor/y que nunca has llorado/”. Miramos a nuestro alrededor y tenemos la impresión de que su autor, José Alfredo Jiménez, resumió en esos versos la gran metáfora de nuestra vida. Asistimos estos días a la desbordante vitalidad de miles de jóvenes que tomaron por asalto pacífico las señoriales piedras de Compostela, y muy cerca de nosotros, a escasos 30 minutos de viaje en coche, el contrapunto es la sangría irrecuperable de 2.200 hectáreas en la sierra del Barbanza (y otras tantas en el resto de Galicia) que en apenas 36 horas destruyeron un paisaje admirable con flora y mucha fauna destruidas. Retrocedemos en el tiempo y viene a la memoria el fatídico 24 de febrero de este año, fecha en la que Rusia invadió a Ucrania. Pasó de abrir todas las portadas, telediarios y demás informativos a ser una noticia residual. Pero causó un daño incalculable, sin fecha de caducidad. Hambruna en países pobres y derrumbe de la sociedad de bienestar en los ricos. Y ayer, sin ir tan lejos, miles de personas abarrotaron las Torres del Oeste en Catoira y otras tantas alegraron sus cuerpos y espíritus en Cambados al celebrar la 70 edición de la Festa do Albariño. Al otro lado del mundo, en el Índico, con la polémica visita de la señora Nancy Pelosi a Taiwan, se libra otra batalla sin sentido que pone otra vez en pie de guerra a las dos grandes potencias EE.UU y China, con el telón de fondo del belicoso Putin. No hace mucho, en julio, los datos del paro en España crearon incertidumbre y malos augurios por lo que podría ser el primer aldabonazo de un cambio de ciclo económico. Es lo que nos faltaba tras la inflación desbocada y cada vez más colas en Bancos de Alimentos y Cáritas. Y así llegamos al anuncio, hoy, en estas páginas de que el presidente gallego insiste en que habrá ayudas para familias y empresas en 2023. Mucho nos tememos que una promesa tan bien intencionada no llegue a tiempo. Alfonso Rueda, como experto jurista, sabe que la Justicia si es tardía se convierte en injusta. Hay ya muchos hogares y empresas que sufren lo indecible y no pueden más. No están para fiestas ni entienden de guerras. Solo quieren sobrevivir. ¿Se tienen en cuenta?