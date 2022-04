Un OTNI en la Avenida de Lugo

circular por la renovada Avenida de Lugo, sobre todo a la altura del cruce con la rúa de Concheiros, se ha convertido en un deporte de riesgo tanto para los conductores compostelanos -aún más para los que no conocen la ciudad- como para los viandantes. Y ya veremos a ver qué pasa en los próximos días ante la prevista llegada de miles de peregrinos por el Camino Francés, que desemboca precisamente en la nueva y liosa plaza construida entre Fontiñas y la calle que da entrada a la citada calle, antesala de la rúa de San Pedro y del casco histórico de la capital gallega. Dicha plaza se trata de un enclave la mar de peculiar por llamarse plaza sin serlo y por ser supuestamente de preferencia peatonal sin que los viandantes gocen de tal ventaja. Es, en suma, una especie de OTNI (Objeto Terrestre No Identificado) que hace tolear a los automovilistas debido a la imposibilidad de entender la maraña de señales, la mayoría confusas, allí plantadas (rayas rojas horizontales, líneas blancas discontinuas que supuestamente marcan carriles, árboles que delimitan calzadas sin bordillos...), mientras que los peatones se vuelven más cristianos que nunca y no paran de santiguarse antes de cruzar. ¿Ha quedado mal la zona desde el punto de vista estético? En absoluto, todo lo contrario, y se supone que aún quedará mejor cuando los trabajos aún en marcha concluyan. Pero también está muy claro que alguien sensato tendrá que visitar una y mil veces la obra para mejorar una señalización que hace aguas por todas partes. Esperemos que sea pronto antes de que ocurra alguna desgracia.