Un pacto arriesgado, aunque inevitable

Finalizado el recuento de papeletas tras las últimas elecciones en Castilla y León, el envenenado reparto de procuradores dejaba claro que sólo había dos posibilidades, ambas inquietantes para el PP. A falta de mayoría suficiente para gobernar en solitario, como era el objetivo, Alfonso Fernández Mañueco tenía que elegir entre la espada y la pared. Entre susto o muerte. Entre un acuerdo con Vox para seguir en la presidencia o repetir cita con las urnas. Esos eran los únicos escenarios posibles, aunque sobre el papel existía una tercera vía: que el PSOE se echase a un lado y dejase el camino libre a la lista más votada, una hipótesis en la que muy pocos en España confiaban realmente. Sobre todo, a sabiendas de que el adelanto de los comicios diseñado por la anterior cúpula de la calle Génova estaba pensado en clave nacional para afianzar su liderazgo, evidenciando de paso el desgaste de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos. Aún así, antes de dar nada por perdido había que teatralizar el intento de esquivar a Santiago Abascal. En este empeño, el cabeza de cartel de los de la gaviota a nivel autonómico buscó un acercamiento con los del puño y la rosa. Concertó un encuentro para abordar su abstención en la investidura, que por supuesto no fue ni tomada en consideración. Un nuevo fracaso, por desgracia para el país, a la hora de encauzar una solución desde la centralidad y alejada de los extremos. Como es habitual, los cálculos partidistas se impusieron al interés general. El actual inquilino de La Moncloa, consciente de que meter a su principal adversario en el mismo saco que la extrema derecha le puede beneficiar, no tenía el menor interés en que las conversaciones fructificasen. Pero por otro lado, pese al postrero portazo de Pablo Casado y Teodoro García Egea al más mínimo roce con los verdes, en el Partido Popular también eran conscientes de que llamar nuevamente a los ciudadanos a votar por la incapacidad de encontrar un encaje al sudoku conllevaba dos problemas graves para sus intereses: el primero justificar el coste económico de esa decisión en plena crisis tras la guerra en Ucrania y el segundo aventurarse a que el mapa no cambiase demasiado, o lo que es peor, a una dolorosa derrota. El entendimiento con un Vox al alza y que aspira a darle el sorpasso era la única salida al laberinto. Un pacto arriesgado, aunque a la vez inevitable.