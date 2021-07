Un país de talento ‘exiliado’

UNA VEZ MÁS, Núñez Feijóo y Ana Pontón mantuvieron esta semana un duro rifirrafe sobre el futuro laboral de los jóvenes, que según la líder del BNG pinta más negro que un agujero cósmico por culpa de la nefasta política que desarrolla la Xunta. Como suele pasar en estos enfrentamientos, todo se quedó en un simple cruce de palabras que nada soluciona, porque para poner remedio a las dramáticas cifras del paro juvenil hacen falta menos parloteos y muchos más hechos concretos impulsados por un gran plan estatal centrado en ese asunto. Quienes nos han gobernado y nos gobiernan, sea desde Madrid, Galicia, Murcia o el Alto Ampurdán, siempre están mareando la perdiz con cifras que en teoría demuestran lo acertado de sus políticas de empleo, pero la cruda realidad es que España lleva muchas décadas fallando de una forma clamorosa en un tema tan crucial para la sostenibilidad y el desarrollo del país. Las cifras están ahí y demuestran que ya somos la nación europea con más parados en la franja de edad que va hasta los 25 años. Así, mientras la media en la zona euro se sitúa en el 17,2%, aquí sube por encima del 37%, y lo peor es que nada indica que la tendencia vaya a cambiar. Algo muy grave y muy extraño lleva pasando desde tiempos inmemoriales en España sin que ningún gobierno haya sabido analizar el problema a conciencia y sentar las bases para empezar a solucionarlo. Todo lo contrario, porque de nuestras universidades siguen saliendo cada año miles de universitarios cuyo talento, en vez de quedarse aquí, es aprovechado de forma creciente por otros países que hacen un negocio redondo al contratar a profesionales de primera línea en cuya formación no han invertido ni un euro. No hay más que ver algunos programas televisivos al estilo de Españoles por el mundo para comprobar que aquí no solo no estamos haciendo bien las cosas, sino que somos tontos de remate. Dichos espacios suelen estar protagonizados por licenciados de todo tipo que cuentan cómo es su vida, en qué trabajan y cuánto ganan en países como Alemania, Canadá, Suecia o Austria. La conclusión que se obtiene de sus declaraciones es que a los ingenieros españoles se los rifan allá donde van; a los investigadores de cualquier ámbito, lo mismo, y a los físicos y matemáticos nunca les faltan empleos muy bien retribuidos. Los profesionales sanitarios también están cotizadísimos y en Francia hacen la ola a cualquier fisioterapeuta español cuando decide cruzar la frontera. La pregunta que nunca falla en dichos programas es: ¿Volveréis a España? Y la respuesta es casi siempre común: “Nos encantaría, pero es impensable”. Pobre país nuestro de debates estériles y de cerebros exiliados. Y no, no nos referimos al tal Puigdemont.