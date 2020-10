Un penetrante tufillo a derrota

BIEN, ojalá las predicciones del alcalde de Santiago, que es un político sensato, se cumplan y el año 2022 sea excepcional para el turismo. Y ojalá la segunda mitad del que viene, gracias al tirón del Xacobeo, sea más o menos bueno, como pronostican no pocos expertos basándose en cuestiones tales como que para esas fechas ya habrá en el mercado -o no- una vacuna eficaz contra el coronavirus, la economía estará en pleno despegue después de un parón muy largo y muchos millones de personas de todo el mundo estarán deseosas de viajar para sacudirse a lo grande el agobiante barniz del confinamiento total o parcial. Bien, ojalá todo eso ocurra, aunque quizá deberíamos ponernos en un horizonte más pesimista por si las cosas no van saliendo como deseamos. Y quizá deberíamos ir tomando medidas muy serias por si la vacuna milagrosa tarda más de lo previsto en llegar -o no es tan eficaz como esperamos-, por si el batacazo económico es de tal calibre a nivel mundial que solo podrá hacer turismo un porcentaje bajísimo de familias acomodadas y por si la pandemia, en el caso de que haya nuevas oleadas y ni científicos ni políticos sepan por dónde tirar, sume al mundo entero en un estado de depresión similar al que siguió al gran crac de 1929. En aquella ocasión, recordadlo, la miseria y el enfado social provocó el surgimiento de innumerables salvadores de pacotilla y de líderes radicales que convirtieron el mundo civilizado en un infierno, nos embarcamos en guerras monstruosas y las colas del hambre duraron hasta dos décadas después. Ojalá las previsiones optimistas se cumplan y el mundo vuelva a ser, dentro de muy pocos meses, tal como era antes de que el virus entrase en nuestras vidas, trabajos y negocios, pero el tufillo a derrota se está extendiendo demasiado. ¿Acaso no lo perciben?

BEATRIZ CASTRO/Periodista