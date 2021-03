Un pleno inédito con final feliz para los vecinos

LOS POLÍTICOS nunca salen de casa sin la calculadora. Mucho más si hay un Pleno a la vista, por supuesto. Ayer, los tres grupos de la oposición de Santiago le habían puesto pilas nuevas a la maquinilla, y tenían las cuentas claras. Alguien tendría que sacrificarse por la causa. Dejar que Bugallo y su gobierno aprobaran las cuentas, más que nada para no hacer el ridículo de pasar un mes con el paripé de un gobierno alternativo más improbable que el Gordo de Navidad. Pero el guion no estaba escrito hasta el final, como en Casablanca, y CA y Bloque decidieron reescribirlo por su cuenta. Estuviera hablado previamente entre ellos o no, que cada uno puede hacer sus especulaciones, ambos grupos decidieron que el Pleno iba a ser demasiado largo para su paciencia. Cierto que tuvo cierto tufillo de pose sobreactuada, de performance, en palabras de Sindo Guinarte. Pero dejaba la puerta de par en par abierta para el alcalde, que respiraba por fin. Hasta el PP pudo permitirse el lujo de cambiar su voto, de una abstención responsable, ante la inutilidad del no por el no, se escoraron hacia una negativa que no cambiaba nada. Un resultado inédito, con dos grupos de la oposición a los que se les enfriaba la comida y un tercero que aguantó estoico para decirle a Bugallo que así no se hacen las cosas. Al final, al margen de politiqueos más o menos estridentes, lo que importa es que la capital gallega tiene presupuestos. Quizá al vecino de a pie, más preocupado por sobrevivir al COVID y a la crisis galopante, esto no le parezca fundamental. Pero lo es, en un momento como este. Tras cuatro años de gestión relajada, de tumbona y toalla, por parte de CA, hay servicios públicos que no soportan más esperas. A todos nos favorece, porque el dinero habrá que sacarlo de algún lado para tratar de arrancar de nuevo este coche desvencijado y sin ITV. Un pleno extraño pero efectivo. Es lo importante.