NO HACE FALTA tener un máster en futorología para predecir que a buen seguro todos los españoles acabaremos de nuevo confinados en casa más pronto que tarde. O la curva del virus baja mucho en los próximos días debido a las últimas restricciones adoptadas por las distintas comunidades autónomas, entre ellas Galicia, o está claro que el Gobierno acabará tomando el mando único y decretará un confinamiento muy similar al que padecimos en marzo y abril, cuando millones de españoles se vieron obligados a permanecer encerrados en sus casas salvo para desarrollar las tareas que en aquel momento se consideraron esenciales. Eso es lo que ya está ocurriendo en las principales naciones europeas y eso es lo que va a suceder aquí salvo que una especie de milagro logre poner al covid en su sitio antes de que las ucis de todo el país se colapsen. Reino Unido ya anunció el sábado por la noche un encierro muy severo de casi toda la población durante al menos un mes, Francia había cogido un camino similar unos pocos días antes, Alemania también ha decretado medidas muy estrictas a nivel general y nuestros vecinos portugueses se han instalado, igualmente, en el estado de “calamidad”, concepto sonoro y amargo que define a la perfección la sensación de derrota que nos va invadiendo poco a poco. Sí, posiblemente no quedará más remedio que volver a enclaustrarnos, pero esta vez será muy diferente a la primera por la sencilla razón de que nos pilla exhaustos, deprimidos, con los bolsillos mucho más vacíos, con la mirada puesta en un futuro teñido de gris y, sobre todo, sumergidos hasta el cuello en un pringoso barniz de desconfianza. Ya no nos apetece escuchar canciones que hablan de resistencia, se nos han quitado las ganas de aplaudir a los “héroes” de la película, no nos hace ningún chiste saludarnos con el codo y contemplamos con un descreimiento creciente las intervenciones de nuestros políticos y científicos. En los investigadores debemos seguir confiando, pero lo cierto es que nadie ha sabido explicar aún cómo es posible que el virus esté atacando de nuevo con tanta fuerza después de pasar tantos meses sometidos a la disciplina de las mascarillas, la distancia social y los geles hidroalcohólicos. Muchas cosas han fallado, el optimismo está en niveles mínimos y cada vez más personas empiezan a sospechar ya que la “nueva normalidad” que nos vendieron no consiste solo en pasear con bozal y en lavarnos las manos cada cinco minutos, sino en meternos en un búnker aséptico mientras el mundo, allá afuera, se derrumba. Ojalá nunca aceptemos esa teoría a nivel global, porque si es así efectivamente nos derrumbaremos.