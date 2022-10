Un recurso para defender Galicia a toda costa

Solo se valora lo que se conoce y solo se protege lo que se valora. Bajo estas premisas, los gallegos deberían ser poco sospechosos en Madrid de no saber lo que es el litoral y lo que significa su cuidado, pues la comunidad limita con el mar en casi 1.700 kilómetros. La pesca, el marisqueo, los puertos o las playas no sólo son parte de nuestra historia, sino también del carácter y de la forma de vida autóctonas. Por eso, nadie como un vecino de Cangas, Cambados o Costa da Morte es más consciente de lo importante que es velar por el ecosistema, sin que esto signifique necesariamente renunciar a la economía. Con este telón de fondo, en un país descentralizado como España, entraría dentro de lo normal que fuese el Ejecutivo autonómico el que asumiese las competencias en esta materia para facilitar una mejor gestión, como sí pasa con otras CCAA. Pero como la lógica no siempre se cumple, las autorizaciones, prórrogas y concesiones de las instalaciones asentadas en estos lugares, así como en el planeamiento, dependen del Ejecutivo central, cuya interpretación cada vez más restrictiva de la Ley de Costas amenaza aquí la supervivencia de unas 4.000 construcciones, entre ellas lonjas, depuradoras, plazas de abastos y hasta viviendas. Un ejemplo especialmente inquietante es la experiencia de cuarenta vecinos de Muros, que como confirmó este jueves el presidente Alfonso Rueda, recibieron notificaciones informándoles de que las que hasta ahora eran sus fincas pasaban, así de la noche a la mañana, a titularidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Una muestra de inseguridad jurídica para echarse a temblar, como está desde hace tiempo el responsable de la patronal CEG, Juan Manuel Vieites, así como toda la cadena mar-industria, que ven en riesgo inversiones y actuaciones de cara al futuro si no se permite renovar las concesiones. Defender el medioambiente es una obligación para todos, situarse en posturas radicales que entienden que las rías sólo sirven para ser observadas “desde un teleférico”, como expuso en su día la conselleira Rosa Quintana, es un clamoroso error ante al que la Xunta no puede quedarse de brazos cruzados. Por eso, ayer mismo dio luz verde al recurso ante el Supremo para tratar de frenar la reforma del reglamento. Una decisión imperativa ante la negativa al diálogo de Sánchez, para defender Galicia a toda costa.