Un servicio ágil de transporte público

asegura la asociación de taxis de Santiago que el conflicto de la escasez de estos vehículos de servicio público está en vías de solución con la incorporación de 40 nuevos conductores y la menor demanda que habrá desde esta segunda quincena de agosto. Y yo, como usuaria habitual, les voy a dar mi voto de confianza, aunque precisamente porque uso muy a menudo el servicio, reconozco tener mis reservas.

Lo que ha pasado en los últimos meses en Compostela con el servicio de transportes ha sido lamentable, y un problema que además ha puesto de manifiesto la lentitud de la burocracia y la administración para solucionar situaciones que urgían tener mejor respuesta.

Si faltan taxis en una ciudad que presume de ser turística, no es de recibo que la solución llegue cuando baja la afluencia del turismo o precisamente porque haya bajado la demanda y eso sea lo que alivia la presión del colectivo. Ir y venir del aeropuerto, a 12 km desde el centro de la ciudad, sin un taxi a mano y sin servicio de bus directo y que no cubre todos los vuelos, quita bastante las ganas de venir a visitar la ciudad.

Y se van los turistas de verano, pero esperemos que lleguen los de congresos, los de festivales, los de... lo que sea ¿no? Y también los compostelanos querremos usar taxi para ir a coger un avión sin depender de nadie que nos lleve o de dejar nuestro coche en el aparcamiento.

Y también querremos ir al hospital con urgencia, aunque no necesitemos ambulancia. Y querremos usar taxi en mil situacones más. Se mire como se mire no se puede hablar de calidad de vida en una ciudad que no ofrece un servicio ágil de transporte.