Un servicio que dé calidad y lo parezca

sanidad. Es verdad que la sanidad, en especial la Atención Primaria, padece una importante carestía de profesionales que no sólo afecta a Galicia, sino también a toda España. Es cierto también que una materia tan sensible, que todos los ciudadanos usan en uno u otro momento, es una herramienta de confrontación potente a nivel político, especialmente con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Pero igualmente es una evidencia que no sólo los partidos, sino también los médicos, el personal de enfermería y los ciudadanos denuncian que el sistema público de salud ya no es la joya de la Corona de nuestro estado de bienestar que era hace unos años. La pandemia, que dejó al sector exhausto y por momentos al borde del colapso, pero también las mejores ofertas laborales de otros países que se están llevando a nuestros titulados, combinados con los bajos salarios y las duras condiciones que padecen aquí, dejan una estampa de PAC desatendidos u hospitales al límite que no es nada buena ni para la comunidad ni para el conjunto del país. Las manifestaciones que se están llevando a cabo en varios territorios, que ayer tuvo su eco en varias localidades gallegas, son un indicador de que no todo funciona como debería. Es algo preocupante, porque la sanidad no sólo debe ser un servicio de calidad, sino también parecerlo.