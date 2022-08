Un ‘sudoku’ cuya solución no puede esperar más

En la vida, especialmente ante situaciones de estrés, es conveniente diferenciar entre lo urgente y lo importante para determinar en que tarea enfocarse. Sin embargo, hay asuntos en los que se unen ambos conceptos, como por ejemplo el de la revisión del sistema de financiación autonómica, que lleva caducado en España desde 2014. Las CCAA, que tienen transferidas competencias de servicios básicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales, deben contar con los recursos necesarios para dar servicio a los ciudadanos y no pueden continuar tapando sus agujeros a base de parches de emergencia que implemente el gobierno de turno. Es imperativo, apremia Alfonso Rueda, que las comunidades y el Ejecutivo central lleguen a un acuerdo cuanto antes para desatascar ocho años de parálisis, lo que constituye una severa anomalía. Sólo así, a través de un gran pacto de Estado, será posible encontrar la salida al laberinto, teniendo en cuenta que los intereses de los territorios sujetos al régimen común (todos menos País Vasco y Navarra) son muy difíciles de casar a la hora de cerrar un esquema de reparto justo y equilibrado. Aparcar las posiciones de máximos en aras del consenso, como se hizo en Santiago en noviembre de 2021, donde ocho presidentes de distinto signo político fueron capaces de encontrar puntos en común. No fue fácil, pero se consiguió. Ahora, a la vuelta del verano, el debate volverá a estar sobre la mesa, según avanzó la responsable del departamento de Hacienda, María Jesús Montero, quien anunció que tras el verano remitirá una nueva propuesta en función de la población ajustada, aunque todavía se desconoce la oferta que realizará. Galicia, por su parte, sí tiene clara su apuesta: que se prime la dispersión de la población y el envejecimiento. Con todo, como ya dejó claro la ministra, no se hará nada antes de los resultados electorales de 2023... y ya veremos si después se avanza en algo, porque en el PP ya desconfían de la propuesta. “No soy muy optimista”, declaró el vicesecretario de Economía de los del charrán, el andaluz, Juan Bravo, en base a los “antecedentes”. Con estas cartas sobre la mesa, hacerse ilusiones parece más bien poco realista. Solo hay una cosa clara, como recalcó ayer el presidente de la Xunta: “Por el nuevo modelo ya no puede seguir esperando”.